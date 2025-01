Infortunio Calhanoglu, l'esito degli esami: salta il Venezia, quando rientra

Hakan Calhanoglu si è infortunato nel corso del primo tempo del derby di Supercoppa perso dall'Inter contro il Milan. Tornato in Italia, il centrocampista turco si è sottoposto agli esami per le capire le sue condizioni. Questi hanno evidenziato una elongazione agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista salterà la prossima partita contro il Venezia. Da valutare, invece, per il recupero contro il Bologna.