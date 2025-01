Frattesi, tenera scena con la tifosa dell'Inter: lei scoppia in lacrime, lui risponde così

Il ritorno di Frattesi alla Roma non è più una semplice idea: nelle ultime ore è diventata un'ipotesi concreta. Il centrocampista ha deciso di lasciare l'Inter e, dalla parte del club, la spinta di Claudio Ranieri è stata decisiva ( QUI tutti i dettagli sulla trattativa ). Se i tifosi giallorossi riaccoglierebbero un figlio di Roma , come ha detto il ds Ghisolfi, gli interisti perderebbero una pedina importante, fondamentale nell'ultimo scudetto vinto.

Frattesi consola una tifosa dell'Inter in lacrime per il possibile addio

E forse è proprio quella nostalgia della scorsa annata che ha portato una tifosa nerazzurra a scoppiare in lacrime. Al momento della partenza dei giocatori dell'Inter in direzione Venezia per la prossima sfida di campionato, la tifosa in questione ha raggiunto Frattesi per consegnargli un regalo. Una volta che si è ritrovata davanti al centrocampista però è scoppiata in lacrime pensando al suo possibile addio proprio alla Roma. Vedendo la reazione, Frattesi l'ha consolata e l'ha abbracciata prendendo il regalo che le aveva portato.