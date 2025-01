Inter, Asllani diventa un caso

L’Inter contro il Bologna ha riscoperto per l’ennesima volta quanto sia dura la vita senza Calhanoglu, ma quasi fosse un inevitabile remake sono tornate a galla anche le difficoltà di Asllani. Stavolta l’elemento di novità è rappresentato dall’insoddisfazione di San Siro, che di questo passo può diventare un ostacolo ulteriore per le prestazioni del centrocampista albanese. Mercoledì sera alcuni tifosi nerazzurri hanno iniziato a presentargli il conto tra mugugni e qualche fischio, che soprattutto al momento della sostituzione nella ripresa non sono di certo passati inosservati. Ovviamente un peso sull’umore del pubblico l’avrà avuto anche il gol del secondo pareggio degli ospiti, arrivato appena sei minuti prima del cambio, ma c’è di più visto che il regista ex Empoli per 70’ non è riuscito a salire in cattedra, concedendosi ancora una volta qualche disattenzione di troppo. La fatica è lampante in una zona del campo così nevralgica, dove sia nell’atteggiamento sia nelle giocate si nota quella mancanza di tranquillità di chi soffre le critiche e lo status perenne di essere sotto esame. Per la prima volta in stagione Asllani ha giocato due partite di fila da titolare, ma contro la squadra di Italiano la prova è stata insufficiente e il cambio di marcia tanto atteso non si è visto. Tra l'altro le partite in campo consecutive sono quasi tre, visto che in Supercoppa era entrato in campo poco dopo la mezz'ora per rimpiazzare Calhanoglu.