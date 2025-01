Farris, il vice di Inzaghi: "Bravo Asllani. Taremi? Mancano i suoi gol"

Inter, Farris: "Lautaro è tornato, abbiamo segnato 55 gol"

Al termine dei 90 minuti, ha parlato ai microfoni di DAZN Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi che ha avuto modo di vivere dal campo la sfida tra Inter ed Empoli: "Nell'intervallo abbiamo tranquillizzato i ragazzi. L'Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo, invece hanno messo un bel muro là davanti e nel primo tempo è stato più un lavoro ai fianchi. Muovere la palla velocemente e togliere punti di riferimento, per poi sbloccarla con un gol del nostro bomber, che è tornato a fare ciò che sa fare bene". Calendario che non consente di pensare ad asterischi, defezioni e dirette concorrenti: "Abbiamo giocato l'altra sera con il Bologna, abbiamo giocato stasera e mercoledì andiamo a Praga. Abbiamo fatto un percorso segnando 55 gol - ha precisato Farris - e siamo in piena corsa in Champions per andare agli ottavi senza passare da un ulteriore turno. Del mercato ci interessa poco, pensiamo a recuperare dei giocatori, per avere più alternative possibili".

Farris e i complimenti ad Asllani, poi il messaggio per Taremi

Farris, a DAZN, si è poi soffermato anche sui singoli che hanno trovato alcune difficoltà nell'ultimo periodo: "San Siro è uno stadio tosto e ci teniamo a fare i complimenti ad Asllani, - ha sottolineato il vice di Inzaghi - perché aveva ricevuto delle critiche e oggi ha fatto una grande partita, è stato bravo. Taremi? Numericamente mancano i suoi gol, ma quando analizziamo la partita, vediamo i suoi movimenti e le sue corse per i compagni, perché è un generoso. Il gol potrebbe rappresentare la svolta, speriamo arrivi presto a San Siro. La mia media punti in panchina? Al di là dei numeri, si sente la responsabilità nello stare 5 metri avanti nell'area tecnica, piuttosto che 5 metri dietro. Si sente".