Simone Inzaghi e i numeri da record: sui social interviene il figlio Tommaso

L'Inter non si ferma , risponde al Napoli e continua la sua rincorsa al primo posto ora distante tre punti con una partita da recuperare. Tra i protagonisti del momento di forma dei nerazzurri c'è senza dubbio Simone Inzaghi , che è riuscito a tenere i suoi giocatori carichi e motivati anche dopo il ko in Supercoppa . E il successo contro l'Empoli porta il tecnico a numeri da record , che sono stati sottolineati sui social da tifosi e anche dal figlio Tommaso .

Inzaghi da record, interviene il figlio sui social

Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, ha ricondiviso alcune delle statistiche da record raggiunte dal padre sul suo account Instagram da 109mila follower. Nello specifico, l'Inter non perde da 16 giornate di campionato ed ha raggiunto quota 51 gol realizzati in sole 20 partite, numero raggiunto solo dalla Juventus del 1959/1960, la Lazio del 2017/2018 e l'Inter del 2021/2022. La peculiarità è che le ultime due squadre erano sempre allenate da Inzaghi, presente dunque tre volte su quattro in questa particolare statistica. Numeri che fanno ben sperare per la rincorsa al Napoli e che rendono il figlio Tommaso orgoglioso del padre.