Lecce-Inter 0-4: Lautaro Martinez segna ancora, Inzaghi in scia del Napoli

LECCE - Vince, convince e rimane in scia del Napoli. L’Inter c’è e risponde alla squadra di Conte con un secco 4-0 e con l’ottava vittoria di fila . Lecce tramortito sotto i colpo di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi su rigore. Inzaghi applaude i suoi e pensa al derby: di mezzo la sfida di Champions League di mercoledì in casa contro il Monaco. I punti in classifica sono 50: meno tre dal Napoli (nerazzurri con una gara in meno). Tutto aperto.

Il tabellino di Lecce-Inter

Frattesi-Lautaro Martinez: l'Inter funziona a meraviglia

Thuram l’uomo in più di un’Inter sempre a trazione interiore. Al 6’ è bravissimo a sfruttare un errore in uscita del Lecce: cambia passo nello stretto e serve un assist perfetto per Frattesi. Il centrocampista che piace alla Roma si fa trovare pronto e spinge in rete il pallone dell’1-0. Il francese si divora il raddoppio, che poi arriva: prima Carlos Augusto e poi ancora Frattesi segnano ma sempre in fuorigioco. I salentini si fanno vedere solo alla mezz’ora con Dorgu: tiRo fuori. E infine arriva la firma di Lautaro Martinez: palla persa in uscita da parte del Lecce, l’argentino dal limite calcia di sinistro e trova un grande gol. Si va a riposo con due reti di vantaggio per i nerazzurri.

La classifica della Serie A

Il secondo tempo di Lecce-Inter: la chiude Taremi

Krstovic tira da fuori, Sommer c’è e respinge. Poco dopo Pierotti spaventa la difesa nerazzurra, ma non va. Fiammate giallorosse con Inzaghi che si infuria. Ma per fortuna l’Inter lì davanti gira a meraviglia: giocata di tacco di Lautaro per Dumfries che si accentra e con il mancino sigla il tris al 57’. Fuori Lautaro per Taremi: Inzaghi pensa al derby e gestisce le energie dei suoi. Falcone stende Frattesi in area: rigore. Taremi dagli undici metri non sbaglia: un’ora di partita e poker nerazzurro. Al 79’ si fa male Barella: problemi al ginocchio dopo un contrasto con Dorgu. Apprensione totale, ma dopo le cure del caso ritorna in campo. Il resto è solo possesso palla. Al Lecce non basta l'impegno. Finisce 4-0.