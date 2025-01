Frattesi a sorpresa in diretta: "Ho avuto la testa altrove". Ma non c'entrano né Inter né Roma

Davide Frattesi è diviso tra Inter e Roma. O meglio: era un giocatore della Roma, ora è un centrocampista dell'Inter che gioca poco ma quando lo fa rende sempre al massimo. A Trigoria vorrebbero riportarlo a casa, i nerazzurri sono aperti alla cessione ma fanno filtrare che per meno di 40 milioni non si siedono neppure al tavolo e Davide è combattuto. Alla fine del mercato manca una settimana, il trasferimento appare sempre più complicato e dopo la rete al Lecce Frattesi ha voluto svelare anche un retroscena che lo riguarda e non ha nulla a che fare con il calcio.

Frattesi e le dolci parole sulla nonna dopo il Lecce

Al termine della partita vinta contro il Lecce, il centrocampista ha detto: "È stato un mese complicato perché mia nonna (a cui ha detto più volte di essere legatissimo, ndr) non è stata bene e la testa era altrove per questo motivo qui. Ovviamente dedico a lei gol e vittoria". Sul mercato ha poi detto: "Sono felicissimo di stare all’Inter, siamo una famiglia e io cerco di ripagarli come posso ogni volta che gioco. A volte va bene e a volte meno, ma sono felice e spero in futuro di vivere altre emozioni come quelle dell’anno scorso. Quando gioco titolare spesso faccio gol, ma il primo obiettivo è quello di aiutare la squadra - ha aggiunto Frattesi, nominato migliore in campo al Via del Mare -. Bisogna vincere altrimenti poi i gol rischiano di non servire a nulla".