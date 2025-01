Inter, Zanetti: "La squadra è completa, ma sul mercato..."

Inter, le parole di Zanetti sul mercato

"Di mercato se ne sta parlando - ha proseguito il vice presidente nerazzurro ai microfoni dell'emittente turca Trt Spor - però sinceramente in questo momento siamo concentrati sulla partita di domenica qui in campionato, il derby. Poi se arriverà un'opportunità, di sicuro ci penseremo, però ripeto, questa squadra già è completa".

Il rapporto con Mourinho

Infine su Mourinho: "C'è sempre un legame molto forte, che va al di là del giocatore, da capitano o da allenatore. Ci sarà sempre un legame umano, perché Mourinho per me è stata una persona molto importante. Insieme abbiamo fatto una cosa storica, che è vincere il triplete, e credo che tutti noi ce lo ricorderemo per sempre. Le sue performance in Turchia? Josè è un grandissimo allenatore, con grande esperienza, grande personalità. Di sicuro farà un grandissimo lavoro in Turchia".