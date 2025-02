Inzaghi: "Scudetto? Inter favorita ma anche Napoli e Atalanta. Su Calhanoglu..."

Giornata di vigilia per l'Inter di Simone Inzaghi , domani protagonista nel derby della Madonnina contro il Milan di Sergio Conceiçao. Nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico dei nerazzurri ha parlato del momento dei suoi e delle condizioni fisiche di calciatori importanti come Acerbi e Calhanoglu , senza dimenticare il valore dell'avversario e un mercato prossimo alla chiusura.

Inzaghi: "Milan ottima squadra, ci vorrà un'Inter aggressiva"

Così Simone Inzaghi alla vigilia del derby con il Milan di Conceiçao, già affrontato in finale di Supercoppa Italiana poche settimane fa: "Sappiamo tutti cosa rappresenta un derby, - ha detto l'allenatore dell'Inter in avvio di conferenza - sarà una partita sentita e piena di insidie. Il Milan è un'ottima squadra, con tanta qualità nei singoli. Ci vorrà un'Inter aggressiva e determinata. Conosciamo il valore dell'avversario, quest'anno i primi due derby sono andati male. Il primo meritatamente, perché fece bene il Milan. Nel secondo tempo a Riyad eravamo in controllo e dovevamo essere più bravi negli episodi: il primo gol è stato viziato da un fallo su Asllani, - ha precisato, ricordando l'episodio - ma dovevamo reagire e dobbiamo essere più bravi nei momenti decisivi della partita, che ti possono girare contro nel calcio".

Tempo di bilanci dopo aver chiuso la fase campionato in Champions League con l'accesso diretto agli ottavi di finale: "Mi aspetto la continuità che abbiamo avuto da agosto. Posso solo elogiare i ragazzi per quanto fatto in questi cinque mesi. Abbiamo fatto molto bene sia in campionato che in Champions: tantissime squadre non sono riuscite ad arrivare nelle prime otto e la squadra è solo da elogiare. Però sappiamo che da febbraio si fa sul serio e dovremo essere bravi ad avere la continuità".