Zalewski sull'arrivo all'Inter: "Abbiamo fatto tutto di corsa..."

Appostato sul secondo palo, ha smorzato col petto il pallone che De Vrij ha spedito alle spalle di Maignan al 93': il gol che permesso all'Inter di evitare la sconfitta nel derby contro il Milan, che si era portato in vantaggio sul finire del primo tempo con il solito Reijnders. Debutto da applausi in nerazzurro per Nicola Zalewski: subito protagonista alla corte di Simone Inzaghi dopo la cessione in prestito dalla Roma nella serata di ieri, primo febbraio.