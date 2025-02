Inter, quante spine nella rosa di Inzaghi: tutto quello che non va

Lautaro-Thuram e poi c’è il vuoto

Non è nulla di nuovo. Ma il problema è assolutamente attuale e, soprattutto, non è stata risolto dalla scorsa stagione. Dietro Lautaro e Thuram c’è il vuoto. Taremi, finora, non ha dato nulla. Arnautovic aveva contribuito al minimo l’anno passato e in questo è perfino peggiorato. Di Correa è quasi superfluo parlare. Ha dato un lampo a Verona e poi è tornato disperso. Vero che una coppia come quella formata dal Toro e da Tikus è difficile da trovare in giro. Nemmeno si può pretendere, però, che giochino sempre e che, per di più, facciano la differenza. C’era l’idea di cambiare a gennaio. Era stato anche scelto il profilo: Asensio, che avrebbe pure dato qualcosa di diverso. Ma nessuno è uscito e così non se n’è fatto nulla. A Firenze Lautaro e Thuram hanno fatto scena muta, come del resto tutta la squadra. Inzaghi ha prima aggiunto Taremi e poi pure Arnautovic: 4 punte, ma zero tiri in porta. Insomma, l’ennesimo segnale che del tandem franco-argentino non si possa fare a meno. Il rischio, però, è che possano accadere altre serate come quelle del Franchi. Lo scorso anno, l’Inter è uscita dalla Champions anche per questo motivo, ovvero per Lautaro e Thuram che erano arrivati al doppio confronto con l’Atletico Madrid consumati. Allora, però, lo scudetto era di fatto già vinto. Ora, invece, è ancora tutto da conquistare…