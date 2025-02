Inter, l'ex presidente Zhang nei guai: Suning dichiara bancarotta

PECHINO (Cina) - Tre holding di proprietà di Zhang Jindong , ex proprietario dell’Inter, hanno dichiarato bancarotta in Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito. Lo fa sapere il Daily News. Tra i soggetti coinvolti anche la Suning Holdings Group , attraverso la quale gli imprenditori cinesi hanno controllato l’ Inter dal 2016 al 2024, dando la presidenza del club nerazzurro a Steven Zhang . Il 7 febbraio il National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network (l’ente che si occupa di fallimenti e riorganizzazioni aziendali) ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025 ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group e che nelle prossime settimane avverranno le prime negoziazioni con i creditori.

Il declino di Suning

Il declino del gruppo Suning è legato a tanti investimenti andati male: oltre al caso dell’Inter (con Oaktree che ha escusso il pegno dopo che la famiglia Zhang non ha ripagato un debito da 395 milioni di euro), ci sono anche gli investimenti in Carrefour, Wanda e soprattutto in Evergrande, con stime di spese per oltre 10 miliardi di euro tra il 2012 e il 2020 in gran parte conclusi con grosse perdite.