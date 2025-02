Lautaro e la bestemmia dopo Juve-Inter: il precedente di Cristante e cosa succede ora

Quella dello Stadium non è stata certamente una delle migliori serate di Lautaro Martinez . In una gara importantissima e molto sentita come quella contro la Juve , che poteva anche rappresentare la possibilità (svanita) del sorpasso sul Napoli , l'argentino ha avuto più di un'occasione per segnare, sprecando però chance importanti. E l'Inter ha perso 1-0. Dopo il triplice fischio, le telecamere hanno inquadrato un Lautaro particolarmente nervoso e alcune immagini circolate sul web sembrerebbero ritrarlo mentre si lancia andare a uno sfogo blasfemo . Che cosa succede ora? Il precedente molto recente di Bryan Cristante può darci una mano a ricostruire i possibili scenari.

Lautaro, caso bestemmia dopo Juve-Inter: la spiegazione

Usare il condizionale è d'obbligo, dato che il video pubblicato non ha l'audio. E proprio questo particolare rappresenta una discriminante importante per un eventuale intervento della Procura Federale. L'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva dice che "in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata". A compiere la segnalazione al Giudice Sportivo per chiedere un'eventuale sanzione dovrebbe essere la Procura Federale, ma senza l'audio della scena registrata Lautaro non potrebbe essere squalificato.

Caso Lautaro, i precedenti di Cristante

Ha vissuto due situazioni simili, ma con esiti profondamente diversi, Bryan Cristante. La prima risale al dicembre del 2020, quando il centrocampista della Roma fu squalificato per una partita dopo che durante la gara in trasferta contro il Bologna bestemmiò in seguito a un autogol. L'espressione blasfema era stata intercettata perfettamente dai microfoni a bordo campo, audio compreso. In quel caso fu la Procura Federale a fare la richiesta della squalifica, confermata poi dopo la prova tv. Nella seconda occasione, la scorsa stagione proprio contro la Juve, Cristante non fu squalificato in quanto mancava l'audio al video della presunta espressione blasfema. Proprio come nel caso del video di Lautaro che circola sul web in queste ore.