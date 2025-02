Retroscena Juve-Inter, la frase urlata da Inzaghi a Calhanoglu dopo il gol di Conceicao

Juve-Inter non è finita. Le telecamere di Dazn hanno catturato momenti offerti in differita, come ulteriori contenuti inediti, sul match vinto 1-0 dai bianconeri all'Allianz Stadium. Il format "Bordocam" ha documentato vari istanti concitati sul finire del match, come la furia di Simone Inzaghi che, dopo il gol decisivo di Conceicao, ha sfogato la sua rabbia nei confronti della panchina dell'Inter per gli errori commessi in campo. Il modo? Ripetendo per tre volte: "Maledetti!". Ma non solo. Un istante dopo viene mostrato lo stesso Inzaghi "supportare" Calhanoglu e Thuram nella protesta nei confronti dell'arbitro Mariani in seguito a un contatto tra Kolo Muani e il centrocampista turco. Il tecnico si rivolge al suo giocatore ed esclama: "È fallo su di te!".