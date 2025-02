Inter, infortunio per Sommer: i tempi di recupero, salta anche il Napoli

Arrivano brutte notizie per l'Inter e Simone Inzaghi. Yann Sommer ha infatti accusato un infortunio che lo terrà ai box per diverse partite, compreso lo scontro al vertice contro il Napoli, in programma nel weekend del 2 marzo: il portiere svizzero si è procurato una frattura in allenamento e ne avrà per circa un mese, con Atalanta-Inter del 16 marzo come obiettivo per il rientro in campo.