Inzaghi, nessuno come lui in Europa: per la quinta volta di fila agli ottavi di Champions

Le chiacchiere le porta via il vento, i fatti invece restano: Simone Inzaghi è l'unico allenatore in Europa che è arrivato per cinque volte di fila agli ottavi di Champions. Come lui nessuno. Una volta lo ha fatto con la Lazio ed è stata storia: Simone ha prima riportato i biancocelesti nell'Europa che conta, poi ha passato il girone venendo eliminato solo dal Bayern Monaco. Era il 2021, in estate avrebbe poi lasciato Roma per Milano. Presa l'Inter sulle spalle è, quantomeno, sempre arrivato alla fase a eliminazione diretta: nel 2022 è stato eliminato dal Liverpool, nel 2023 ha quasi tolto dalle mani di Guardiola la coppa, lo scorso anno ha perso con l'Atletico Madrid (forse l'eliminazione più dolorosa) mentre ora lo aspetta il Feyenoord. L'Inter con lui, a parte l'anno che è arrivata fino ad Istanbul, non è mai riuscita ad entrare tra le prime 8: l'obiettivo è, come sempre, quello di arrivare fino in fondo, ma non si può negare che con Inzaghi la coppa più bella - e ricca - abbia sempre garantito almeno i soldi del girone e dei primi scontri diretti.