Infortunio Zalewski: esito degli esami e tempi di recupero prima di Lazio e Napoli

Nicola Zalewski si è fermato a causa di un infortunio muscolare. L'Inter l'ha confermato attraverso un bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale: "Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Si tratta di un problema in più da gestire in una settimana intensa per la squadra nerazzurra, che al momento è prima in classifica in Serie A e in corsa per conquistare la Coppa Italia.

Inter, i tempi di recupero di Zalewski

Il problema accusato da Zalewski non sembra di grave entità, verosimilmente dovebbero bastare pochi giorni per rivederlo in campo. Ma appare ormai certo che non potrà prendere parte alla sfida di domani contro la Lazio, valida per la Coppa Italia. Sulla carta aveva ottime chance di giocare dall'inizio. L'ex Roma è in dubbio anche per lo scontro diretto contro il Napoli, in programma sabato al Maradona. Un recupero lampo non è escluso, ma solamente il tempo dirà se Nicola sarà convocato o meno da Simone Inzaghi per una delle trasferte più attese dell'intera stagione.