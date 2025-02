Inter, Marotta: "Scudetto? Giochi aperti. Investiremo su giovani di qualità". Sul futuro di Inzaghi...

MILANO - "Lotta scudetto a tre? Questo momento è molto interlocutorio a livello sportivo, ci sono ancora dodici giornate e ancora tantissimi punti a disposizione. Come finirà non lo so, il campionato è tra i più equilibrati degli ultimi anni, i giochi sono tutti aperti e assisteremo ad un finale di stagione entusiasmante". Così il presidente dell'Inter , Giuseppe Marotta , in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea degli azionisti che ha visto l'uscita dell'ex ad Alessandro Antonello e i consiglieri indipendenti Carlo Marchetti e Amedeo Carassai : al loro posto ecco Claudia D'Arpizio (consigliere indipendente), Diego Gigliani (consigliere indipendente) e Massimiliano Catanese (chief of staff dell'Inter). "Quello che vorrei sottolineare sono le performance che ci vedono nello scenario nazionale, europeo e anche mondiale ancora al vertice. Essere primi in campionato, essere unica italiana ancora in Champions League - prosegue Marotta - è motivo di grande orgoglio ed è motivo per dire che l'Inter rispetta i propri obiettivi anche quest'anno. Noi vogliamo essere attori protagonisti. Vincere è molto difficile, rivincere è sempre più difficile come successo negli ultimi anni. Diventare di nuovo campioni d'Italia sarebbe motivo d'orgoglio. Se qualcuno sarà più bravo di noi ci inchineremo e gli diremo bravi".

Inter, Marotta: "Mercato? Inseriremo giovani di qualità. Sul player trading..."

Il presidente nerazzurro svela anche quelle che saranno le future strategie del club in sede di mercato: "Il modello di riferimento sarà leggermente modificato, in quanto la giusta filosofia della proprietà è quella di tornare a fare investimenti su profili giovani che siano anche asset patrimoniali e dare un apporto di qualità in questa squadra che garantisce già dei valori importanti", sottolinea Marotta che poi aggiunge: "Non sarà un cambiamento radicale, oggettivamente negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti, siamo ricorsi molto spesso agli svincolati e vogliamo fare più investimenti. Non significa cambiare 12 giocatori, significa mettere i giusti innesti. Significa soprattutto ringiovanire la rosa. Non faremo centinaia di milioni di investimenti, considerando anche la rosa che abbiamo a disposizione, ma vogliamo investire - aggiunge il numero uno dei campioni d'Italia -. Tutte le società italiane non possono che ricorrere al player trading per raggiungere il concetto di sostenibilità economica. Non dobbiamo vendere, possiamo investire ma non escludiamo che alcune operazioni in uscita possano essere fatte anche nell'ottica di far quadrare i numeri nella valutazione di bilancio".