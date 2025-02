Inter, guai per Darmian: il comunicato ufficiale sull'infortunio

MILANO - Si ferma Matteo Darmian, uscito per infortunio martedì scorso, al 24' del primo tempo del match di Coppa Italia vinto dalla sua Inter, per 2-0, contro la Lazio. L'esterno nerazzurro si è sottoposto ad esami medici che hanno confermato l'esistenza di uno stiramento, che costringerà il calciatore a fermarsi fino alla sosta di metà marzo. Darmian salterà così le partite contro Napoli, Feyenoord (andata e ritorno in Champions), Monza e Atalanta.