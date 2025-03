Dimarco stizzito con il giornalista dopo Napoli-Inter: "Ma che domanda è?"

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter, match scudetto valido per la ventisettesima giornata di Serie A e terminato 1-1 al Maradona. Tra i marcatori proprio l'esterno nerazzurro, che con una bellissima punizione dalla trequarti ha trafitto Meret, portando in vantaggio i suoi. Proprio sul suo gol, nel post-partita, un giornalista ha rivolto una domanda al giocatore in conferenza stampa, che non l'ha presa benissimo.