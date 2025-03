Inter, infortunio Dimarco: quanto starà fuori e quante partite salterà

MILANO - Piove sul bagnato in casa Inter . Dopo il pareggio nel big match scudetto contro il Napoli , i nerazzurri di Simone Inzaghi perdono Federico Dimarco . Finito ko nel secondo tempo del ' Maradona ' (suo il gol da urlo su punizione) per un problema muscolare , l'esterno interista si è sottoposto questa mattina, lunedì 3 marzo, agli esami clinici e strumentali presso l’istituto 'Humanitas' di Rozzano. I controlli hanno evidenziato un " risentimento muscolare ai flessori della coscia destra ", come poi reso noto dal club campione d'Italia in una nota ufficiale .

Inter, Dimarco ko: i tempi di recupero

La situazione dell'esterno classe 1997, si legge ancora nel comunicato, "sarà rivalutata nei prossimi giorni". Dimarco, la cui assenza si aggiunge a quelle di Darmian, Zalewski e Carlos Augusto, sarà out tre settimane e rientrerà con ogni probabilità dopo la sosta per le nazionali: salterà sicuramente l'andata e il ritorno degli ottavi di Champions League col Feyenoord (5 e 11 marzo), così come gli impegni dell'Inter, in campionato, contro il Monza (sabato 8 marzo) e la sfida scudetto con l'Atalanta (domenica 16 marzo). A rischio anche le gare con l'Italia in Nations League. Inzaghi potrebbe averlo di nuovo a disposizione per il match di campionato tra Inter e Udinese, in programma a San Siro il 30 marzo.