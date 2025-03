Thuram, lo speciale tributo a Diego nello stadio Maradona: il gesto prima di Napoli-Inter  

Un omaggio speciale. Tra l'altro mandato in onda dalle telecamere di Dazn. Il protagonista? Marcus Thuram. Il figlio d'arte, durante il riscaldamento di Napoli-Inter, ha imitato l'iconico pre partita di Maradona sulle note di "Life is Life". Su Youtube quei video non sono mai passati di moda: il primo della lista ha raccolto quasi 5 milioni di visualizzazioni. L'attaccante dell'Inter si è prima messo a palleggiare con i piedi e poi di testa, proprio come il Pibe de Oro. Il risultato non è stato proprio identico a livello stilistico, ma il gesto non è passato inosservato sul rettangolo verde dello stadio Maradona, impianto che da qualche anno porta il nome dell'indimenticabile campione argentino.