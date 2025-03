Inter, perché stasera da Rotterdam riparte la caccia al Triplete 

Era stato costruito e concepito ispirandosi allo stadio di Highbury, il vecchio tempio londinese dell’Arsenal. Si trova a poche centinaia di metri dal fiume Nieuwe Maas e dal vecchio ponte levatoio nel quartiere di Feijenoord, come scrivono in olandese. Un sistema di dighe e di argini protegge Rotterdam, quasi interamente costruita sotto il livello del mare. Si chiama De Kuip, perché ha la forma ellittica di una vasca. Sembra quasi di toccare il campo e i giocatori, non c’è distanza dalle panchine e le tribune si allungano invece di guadagnare in altezza. Un catino infernale. Lo sa benissimo Robin Van Persie , 41 anni, ex asso di Gunners e Manchester United, richiamato pochi giorni fa dal club in cui è nato e ha concluso la carriera di formidabile attaccante. Ha preso il posto di Bosschaart, il traghettatore che ha fatto fuori il Milan ai playoff, è la sua prima volta da allenatore in Champions. «Il De Kuip ha qualcosa di magico, ci sono state partite speciali, come è successo quando Gimenez ha segnato una tripletta al Bayern. Notti in cui nessuno se lo aspetta e invece succede» il suo avvertimento. È una trappola. Meglio non fidarsi, anche se i campioni d’Italia agli ottavi avrebbero potuto trovare di peggio.

Inter, i rischi su più fronti

Inzaghi e l’Inter cominciano da qui l’ultimo tratto della stagione europea con l’idea di arrivare in fondo, come accadde due anni fa. Questa volta, senza scegliere obiettivo, è più dura. Scudetto, Champions e Coppa Italia: tutto aperto, niente al sicuro. Si gioca ogni tre giorni, gestione complicata, la spia del carburante accesa. L’unico club italiano in corsa ha un solo modo per andare avanti a Rotterdam: prepararsi alla tempesta, limitare i danni, tirando fuori una partita di sacrificio e di esperienza. Bisognerà correre senza respiro per 90 minuti, non sarà semplice controllare il gioco. Gli olandesi sanno imporre ritmi altissimi, sono terribilmente efficaci quando ripartono: 13 gol su 19 occasioni create in Champions, raccontano le statistiche. Non l’ideale per l’Inter, apparsa in calo nelle ultime settimane e con il gruppo dall’età media più alta del torneo (29 anni e 320 giorni). Dopo Carlos Augusto, Darmian e Zalewski si è fatto male Dimarco. Thuram e Calhanoglu non al top. Inzaghi, per non alterare gli equilibri del 3-5-2, sposterà Bastoni sulla fascia. Modulo ibrido, perché senza palla il centrale azzurro si abbasserà come quarto a sinistra. Servirà compattezza. I nerazzurri tendono ad “allungarsi” sul campo e dipendono dalla vena di Lautaro e Thuram: appena una rete al passivo, ma solo 7 gol su 28 occasioni svelano le difficoltà offensive.

Sognando il triplete

Il tarlo della scarsa concretezza e un’ambizione smisurata accompagnano l’Inter verso la primavera. Vincere tutto è un sogno, inseguire il triplete si può trasformare in un tormento. Il duello con il Napoli di Conte, il doppio derby con il Milan per agganciare la finale dell’Olimpico, la voglia di prolungare il cammino europeo sino a Monaco di Baviera. Simone, atteso a giugno anche dal Mondiale per Club, non sceglie. Solo cinque società, tra le prime sedici d’Europa, restano in corsa per il “triplete”. Una prestigiosa compagnia di cui fa parte l’Inter. Il Psg domina in Francia. Clamoroso il caso spagnolo con Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona a contendersi Liga, Coppa del Re e Champions. Tutte le altre qualcosa hanno già lasciato per strada. Il Liverpool eliminato dal Plymouth in FA Cup, il Bayern fatto fuori dal Leverkusen in Coppa di Germania. Inzaghi stasera a Rotterdam gioca la quarantesima partita stagionale. Tante quante ne avrà messe insieme il Napoli domenica 25 maggio. Chapeau, comunque vada a finire.