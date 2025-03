Zielinski entra e si infortuna in Inter-Monza: cosa è successo

Infortunio per Zielinski in Inter-Monza: le condizioni del centrocampista

Infortunio muscolare per Piotr Zielinski. Problema al polpaccio destro per l'ex giocatore del Napoli, entrato al 70' al posto di Mkhitaryan. Nel tentativo di scattare in avanti, il centrocampista nerazzurro ha sentito tirare e si è subito fermato, accasciandosi sul terreno di gioco e toccandosi il polpaccio destro. Molto dolorante, Zielinski è uscito zoppicando con l'aiuto dei membri dello staff medico dell'Inter, non potendo proseguire. Al suo posto, complice il risultato di parità, è entrato il "Tucu" Correa. A questo punto, il polacco è in forte dubbio per la gara di ritorno con il Feyenoord e per il big match con l'Atalanta. Da valutare nelle prossime ore le sue condizioni e i tempi di recupero. Momento non particolarmente fortunato per lui, a pochi giorni dal rigore sbagliato a Rotterdam.