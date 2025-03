Inter, 'frecciata' di Inzaghi al Feyenoord dopo la vittoria sul Monza: "Se il regolamento glielo consente..."

MILANO - Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi, soddisfatto per la vittoria in rimonta contro il Monza in uno degli anticipi della 28ª giornata di Serie A che ha consentito alla sua Inter di allungare momentaneamente in vetta a +4 sul Napoli e a +6 sull'Atalanta.

Inter-Monza 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Inzaghi fa i complimenti a Nesta e alla sua Inter

Le prime parole ai microfoni di 'Sky Sport' sono per Alessandro Nesta, tecnico dei brianzoli che gli ha dato filo da torcere: "Un grande compagno. Alla Lazio quando sono arrivato era già capitano, poi al Milan è stato compagno di mio fratello e una volta avevamo anche litigato - ha detto Inzaghi sorridendo -. Bisogna fargli i complimenti per la gara che hanno fatto, come i complimenti vanno fatti ai miei ragazzi che sono rimasti lucidi e l'hanno ribaltata con un grande secondo tempo".

Nerazzurri in corsa per quattro obiettivi

Con la sua Inter ancora in corsa su tutti i fronti, Simone Inzaghi non vuole mollare nulla: "Abbiamo quattro obiettivi perché oltre al campionato, alla Coppa Italia e alla Champions League ci sarà anche il Mondiale per club in estate. Non è facile perché siamo anche in difficoltà nelle rotazioni per qualche infortunio, ma vogliamo lottare ovunque fino alla fine e dare soddisfazione ai nostri tifosi, che anche stasera ci hanno spinto nonostante fossimo sotto 2-0".