Inter, infortunio Zielinski: almeno 45 giorni di stop. Le condizioni e quando torna

Non arrivano buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi sulle condizioni di Zielinski dopo l'infortunio accusato nel match contro il Monza, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Il centrocampista polacco era entrato al 70' al posto di Mkhitaryan, salvo poi alzare bandiere bianca dopo appena tre minuti, venendo sostituito da Correa.