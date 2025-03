Inzaghi si gode la sua Inter: "E c'è chi dice che potremmo non vincere nulla..."

BERGAMO - Prova di forza dell'Inter, che sbancando Bergamo, approfitta subito del pari del Napoli a Venezia per allungare in vetta. Chiaramente soddisfato Simone Inzaghi, al solito incontenibile a bordo campo, ma lucido e riflessivo a fine partita nel commentare la gara, anche con un pizzico di polemica, per le solite troppe critiche subite.