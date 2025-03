È infrangibile il tabù Inter per l'Atalanta: ottava sconfitta consecutiva, 10 i gol incassati nelle ultime tre sfide senza segnarne uno, 2.317 i giorni inutilmente trascorsi nel tentativo mai riuscito di battere gli omologhi nerazzurri milanesi. Il cui allungo nella volata scudetto li porta a +3 sul Napoli, frenato a Venezia e a +6 sui bergamaschi che hanno perso una grande occasione per agguantare il primo posto, sia pure in condominio.