Inter, infortunio per Dumfries: salta la nazionale, i tempi di recupero

Una vittoria fondamentale per la corsa allo Scudetto , quella dell' Inter in casa dell' Atalanta . Eppure, nonostante il successo, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Al GeWiss Stadium si è verificato un nuovo infortunio per gli esterni a disposizione dell'allenatore. Questa volta è stato il turno di Denzel Dumfries . L'olandese, uscito nel corso del secondo tempo, rimarrà fermo per circa due settimane, saltando quindi gli impegni con l'Olanda.

Dumfries salta gli impegni con l'Olanda

Il problema alla coscia accusato da Dumfries nel corso di Atalanta-Inter ha costretto il giocatore al forfait per gli impegni previsti in questa sosta per le nazionali. Il terzino non prenderà parte così alla doppia sfida dell'Olanda con la Spagna, valida per i quarti di finale di Nations League, in programma il 20 marzo (l'andata) e il 23 marzo (il ritorno). Dumfries in questi giorni lavorerà per recuperare dall'infortunio. Alla ripresa del campionato, l'Inter scenderà in campo a San Siro il 30 marzo contro l'Udinese, mentre il 2 aprile andrà in scena il derby d'andata di Coppa Italia.