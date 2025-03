Doppio esonero di Juve e Milan: un clamoroso precedente fa sognare i tifosi dell'Inter

MILANO - 'Tra i due litiganti il terzo gode' recita il celebre proverbio e in questo caso a beneficiare delle difficoltà altrui potrebbe essere l'Inter, i cui tifosi sognano in grande in una stagione in cui la squadra di Simone Inzaghi è ancora in corsa per il 'Triplete' e si appellano anche alla cabala. Nelle ore in cui sembra imminente l'esonero di Thiago Motta dalla Juve (pronta a sostituirlo con Igor Tudor), torna infatti alla mente la stagione 1963/64, l'unica in cui sia i bianconeri che il Milan (quest'anno passato da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao) cambiarono allenatore in corsa.