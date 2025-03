Marotta: "Inzaghi pronto al rinnovo con l'Inter. Isaksen? Buon giocatore ma..."

Il presidente dell' Inter , Beppe Marotta , è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 dove ha parlato anche del rinnovo di Inzaghi e dei rumors di mercato relativi a un interesse dei nerazzurri per Isaksen : "Siamo molto contenti di Inzaghi, credo che il rinnovo di contratto sia una formalità. Isaksen? Si tratta di un buon giocatore, ma ogni giorno mediaticamente ci attribuiscono l'interessamento di questo o di quel giocatore". Proseguendo i suo discorso su Inzaghi, Marotta ha aggiunto: "Ha lavorato molto bene in questi anni, è un grande punto di riferimento per il nostro modello societario dal punto di vista tecnico. È tra i migliori allenatori al mondo in circolazione. Ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore. Siamo molto contenti di averlo con noi. A bocce ferme ci ritroveremo e rinnoveremo il contratto. Ha detto che si fanno troppi pochi elogi a quest'Inter? È la reazione di un professionista, va compresa. Del resto, noi siamo l'Inter, come i grandi club è oggetto di grande pressione. Fa parte del gioco".

Marotta, la lotta per lo scudetto e il calendario fitto di impegni: "Bisognerebbe arrivare a 18 squadre"

La lotta per lo scudetto: "Ci sono tre squadre candidate maggiormente alla vittoria finale, con un campionato avvincente come non si vedeva da tanti anni. Questo fa bene al movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria, i punti sono tanti. Spesso si considerano solo gli scontri diretti, si sottovalutano quelle che sono le partite da calendario facile. i campionato è molto aperto".

Il calendario fitto di impegni: "La prima riflessione è che bisognerebbe arrivare a 18 squadre. Gli impegni tra nazionale e club rappresentano il primo problema. Il secondo problema è legato al fatto che l'aspetto tattico, tecnico e agonistico è molto diverso dal recente passato. Oggi il dispendio di energie psico-fisiche non è quello degli anni '80 o '90. Questo genera affaticamento tanti più contrasti che poi sfociano tanti infortuni".

Isaksen all'Inter? Marotta: "Faremo più avanti il nostro programma con Ausilio e Baccin"

Sul possibile interesse per Isaksen: "Si tratta di un buon giocatore, ma ogni giorno mediaticamente ci attribuiscono l'interessamento di questo o di quel giocatore. Di sicuro abbiamo Lautaro-Thuram, la coppia d'attacco migliore in Italia e di alto profilo a livello europeo. Faremo più avanti il nostro programma con Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni, sempre nell'ottica di costruire una squadra competitiva per gli obiettivi che ci siamo prefissati".