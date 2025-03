Frattesi preoccupa i tifosi, il messaggio criptico sui social: "Scusate se mi vedete spento"

Le "alternative" fanno vincere a Inzaghi la pericolosa partita di San Siro contro l' Udinese . Nonostante i rischi evitati con fatica nel finale della sfida, l'Inter aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio: Arnautovic la sblocca, Frattesi raddoppia. Con l'assenza di Dumfries, è stato l'ex Roma l'uomo in più in mezzo all'area e il centrocampista ha premiato la fiducia dell'allenatore con il secondo gol della partita. Un'esultanza rabbiosa , con un grande urlo, e poi un messaggio social che fa preoccupare i tifosi.

Frattesi preoccupa sui social: "Scusate se sembro spento"

"Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento , ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. FORZA INTER!". Questa la descrizione del post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, insieme a dei cuori nerazzurri e alle foto della partita. Nei commenti il sostegno del compagno di squadra Carlos Augusto e del presentatore e tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan. Quinto gol stagionale per Frattesi che aveva segnato contro l'Udinese già nella gara d'andata in Friuli e che è tornato a giocare da titolare dopo un mese e mezzo. Il centrocampista è tornato a segnare in campionato a distanza di oltre due mesi dall'ultima volta (gol contro il Lecce il 26 gennaio). Frattesi sembra destinato a lasciare l'Inter quest'estate, ma prima vuole chiudere in bellezza la sua avventura nerazzurra.