Inter-Napoli, tutto d'un fiato: i 6 fattori che saranno decisivi per lo scudetto 

Il calendario di Inter e Napoli

Premessa indispensabile: visto oggi il calendario può far pensare a un leggero vantaggio per il Napoli, ma fra tre, quattro o cinque turni certe valutazioni si potranno modificare. Esempio: se all’ultima giornata il Cagliari fosse ancora in corsa per la salvezza, il grado di difficoltà di quella partita per il Napoli non sarebbe molto basso come invece appare adesso. L’Inter giocherà tre gare contro squadre in corsa per l’Europa (Bologna, Roma e Lazio), il Napoli solo una (a Bologna) e già questo soffia ottimismo in direzione del Vesuvio. La squadra di Inzaghi dovrà poi affrontare tre squadre oggi in lotta per la salvezza (Parma, Cagliari e Verona) e solo due (Torino e Como) senza necessità di classifica. La squadra di Conte se la vedrà con quattro avversarie in corsa per restare in A (Empoli, Lecce, Parma e Cagliari) e con altre tre presumibilmente senza obiettivi (Monza ultimo in classifica, Torino e Genoa). Il prossimo turno doppia trasferta in Emilia senza i due allenatori in panchina, entrambi squalificati: l’Inter a Parma e il Napoli a Bologna.