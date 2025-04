Lautaro, niente derby di Coppa Italia: "Ho fatto il massimo, ma..."

Dopo aver alzato bandiera bianca alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese, Lautaro Martinez salta anche il primo dei due derby di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceiçao. L'infortunio muscolare, patito nel corso dell'ultima sosta dedicata alle nazionali, non consentirà al capitano dell'Inter di prendere parte alla gara in programma questa sera a San Siro alle ore 21. In questi giorni, una volta rientrato dall'Argentina, l'attaccante nerazzurro è rimasto sempre vicino alla squadra e sui social ha lanciato un messaggio molto importante in vista dei prossimi impegni.