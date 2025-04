Inter, Farris ammette: "Non è sempre facile avere energie fisiche e mentali"

L'Inter è stata fermata sul pareggio dal Parma, che al Tardini è riuscita a recuperare due gol ai nerazzurri, passati in vantaggio per 0-2 nel primo tempo. A commentare il quanto accaduto nel post gara non è stato Simone Inzaghi, bensì Massimiliano Farris, allenatore in seconda: "Dobbiamo analizzare tutto con i ragazzi, nel secondo tempo eravamo in controllo e in due situazioni abbiamo allentato la tensione. Non sempre si riesce a trovare lo spirito ed energie mentali e fisiche, venivamo dal derby. Fatta la frittata la squadra si è buttata in avanti, ma forse non lucidamente".