L'Inter nello stesso hotel di lusso di Taylor Swift a Monaco: quanto costa una stanza

L'Inter nello stesso hotel di Taylor Swift a Monaco: quanto costa una stanza al The Charles

L'Inter come Taylor Swift. I nerazzurri saranno ospiti nella serata odierna del famosissimo "The Charles", hotel di lusso che ha ospitato le più grandi star mondiali. L'ultima a soggiornare nella splendida struttura a due passi dal centro di Monaco di Baviera, in ordine cronologico, è stata proprio la cantante statunitense, che nel 2024 ha riempito tutti gli stadi d'Europa. A ridosso del suo concerto in terra bavarese, nel mese di luglio, la 35enne di West Reading ha fatto tappa proprio al "The Charles", suscitando un enorme clamore attorno all'albergo, tra fan e stampa alla ricerca di uno scatto. Quanto costa una stanza? Si parte dai 500 euro a notte per una "Classic Room", ma secondo quanto riportato dalla Bild si arriva facilmente ad una cifra pari a 1.300 euro nell'ultimo periodo. Accanto a questo magnifico hotel, che stasera accoglierà l'ambiziosa Inter di Inzaghi, ha vissuto anche Pep Guardiola, nel corso della sua parentesi da manager del Bayern. Così, lo spagnolo ha potuto usufruire ugualmente dei servizi a cinque stelle del meraviglioso "The Charles".