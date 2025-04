Lautaro patteggia con la Figc per la bestemmia: la nota ufficiale

A quasi due mesi di distanza si conclude la vicenda della bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juve-Inter che ha generato polemiche a causa della mancata squalifica . Di solito questa è la conseguenza per un'espressione blasfema pronunciata in campo, ma stavolta mancava la prova decisiva dell'audio . Il labiale individuato dalle telecamere non era sufficiente , così l'attaccante ha potuto giocare senza problemi le successive gare dei nerazzurri, tra cui il big match con il Napoli . Oggi però è arrivato il comunicato della Figc che chiude la questione.

La Figc multa Lautaro

Questa la nota ufficiale della Figc: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro. A carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale". Nessuna squalifica quindi ma solo una multa dopo il patteggiamento arrivato un po' a sorpresa, considerando che lo stesso attaccante e anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi avevano negato con fermezza le accuse di espressione blasfema.