L'Inter si gode Sommer: il dato a sorpresa, meglio solo Donnarumma 

Il portiere è un uomo solo. Sulle spalle porta il numero 1 perché è il primo a pagare, parafrasando lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Il portiere ha l’occhio di bue sempre addosso, ma per questo è anche il primo a raccogliere gli onori di una serata da eroe del palcoscenico. Come è successo a Yann Sommer, autore di una prova di intensità maiuscola contro il Bayern Monaco in Champions e non nuovo a prestazioni da vero e proprio salvatore, vedi alla voce Udinese e Parma, solo per citare le ultime in campionato. L’Inter ha già vinto la sua scommessa: lo svizzero a gennaio 2023 era arrivato a Monaco in fretta e furia per sostituire l’infortunato Neuer e si era reso protagonista in negativo durante l’eliminazione ai quarti di Champions contro il Manchester City, per poi approdare alla corte di Inzaghi l’estate successiva.