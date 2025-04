L’altra Inter per lo sprint scudetto: le seconde linee che possono fare la differenza

Proprio adesso che è nel pieno di una volata lunghissima , l’Inter ha bisogno di attingere a tutte le forze disponibili. Tradotto, c’è la necessità di avere il massimo contributo dall’intera rosa e nello specifico dai rincalzi, chiamati a fare la differenza e contestualmente a dare un po’ di respiro ai titolarissimi senza far calare la qualità delle prestazioni. L’esempio migliore a Monaco in Champions l’hanno offerto Carlos Augusto e Frattesi , il primo partendo dall’inizio e il secondo subentrando nel quarto d’ora finale, ma entrambi da subito nel vivo di una missione che alla fine è stata compiuta. I pilastri della squadra si sono spartiti i meriti con le riserve ed è questo che Inzaghi si aspetta anche per la sfida di domani contro il Cagliari , dopo il sospiro di sollievo tirato nell’ultimo weekend per lo scampato pericolo legato al pareggio di Parma e seguito dallo stesso risultato del Napoli a Bologna. Tra l’altro si tratta di una situazione che si riproporrà in maniera speculare nell’imminente fine settimana , con i nerazzurri impegnati ancora di sabato alle 18 e i partenopei di scena lunedì contro l’Empoli.

Inter, cambi in vista per il Cagliari

Tra la sfida del Tardini di campionato e quella di Monaco in Europa, alla fine Inzaghi ha optato per tre cambi di fronte alla necessità di gestire le forze e portarsi a casa un buon risultato. In Baviera sono partiti titolari Carlos Augusto (per l’acciaccato Dimarco), Pavard (per Bisseck) e Barella (gli ha fatto posto Asllani), con quest’ultimo tornato sulle proprie zolle dopo la squalifica in Serie A. Contro il Cagliari i cambi potrebbero essere di più, la rifinitura di oggi ad Appiano lascerà trasparire novità più puntuali, ma gli indizi portano ad alcuni nomi come De Vrij e Bisseck per la difesa, Zalewski sugli esterni, Asllani in regia e Arnautovic in attacco. Il tecnico si riserva di ponderare le scelte fino all’ultimo, anche perché la settimana prossima sarà altrettanto di fuoco tra il ritorno con il Bayern di mercoledì e la trasferta di Bologna nel giorno di Pasqua

Alternative pronte per Simone Inzaghi

Anche a causa dell’età tra coloro che necessitano maggiormente di riposare ci sono Acerbi al centro della difesa e Darmian, chiamato agli straordinari sulla corsia destra nelle ultime uscite a causa dell’infortunio di Dumfries. Tra i rincalzi in difesa ci si aspetta il riscatto da parte di Bisseck, che dopo la convocazione in nazionale durante la sosta non è tornato con il focus dovuto e ha lasciato a desiderare nelle ultime partite in maglia nerazzurra. In regia sarà fondamentale la gestione di Calhanoglu, che viene da un periodo intenso in quanto il suo vice, Asllani, ha dovuto scontare le squalifiche sia in Coppa Italia sia in Champions. Oltre a Carlos Augusto e Davide Frattesi, uno che di recente ha sfruttato molto bene le chance a sua disposizione è stato Marko Arnautovic, che contro i sardi potrebbe rimpiazzare Lautaro oppure Marcus Thuram (che ha giocato ogni singolo minuto delle ultime quattro sfide) dopo aver fatto centro per tre volte nelle ultime quattro partite di campionato disputate.

Dalla difesa all’attacco, dunque, in casa Inter è scattata l’ora delle riserve e c’è bisogno di tutti per continuare a volare sui tre fronti ancora aperti.