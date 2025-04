Inzaghi pensa al Bayern Monaco: "Servirà solo una grande Inter"  

Mkhitaryan: "L'adrenalina ci rende felici"

Oltre all'allenatore, ha parlato in conferenza anche Mkhitaryan: "Noi pensiamo alla nostra partita, non a come giocheranno loro. Siamo in casa, vogliamo fare il nostro meglio. Loro sono a Milano per vincere, ma noi vogliamo fare altrettanto. Non sarà facile, ma siamo pronti. Non pensiamo al risultato di Monaco. La partita inizia sullo 0-0. Abbiamo un grande vantaggio: i nostri tifosi". L'armeno ha parlato del momento della squadra: "Questa è una delle stagioni più difficili che ho giocato. A metà aprile siamo ancora in corsa su tre fronti, ma è anche piacevole giocare ogni tre/quattro giorni ed essere in corsa per gli obiettivi. Sono felice di avere raggiunto questo momento. Mi sono rimasti uno, due anni a giocare, forse smetterò alla fine di questa stagione, ma sono felicissimo". E sui tanti impegni è dello stesso avviso di Inzaghi: "Giocare ogni tre giorni è più piacevole che una volta a settimana, ci dà una grande forza, un grande stimolo per andare avanti. Abbiamo un'adrenalina che ci rende felici". Quindi, Mkhitaryan ha parlato di un singolo del Bayern Monaco: "Olise è fortissimo, lo seguivo già al Crystal Palace, proviamo di fare tutto per non lasciarlo giocare come ha fatto all'andata".