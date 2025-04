Inter, notte da Triplete: tutte le analogie con il 2010

Notti da Triplete. Con San Siro ribollente a fare da contorno e il grande traguardo che man mano di avvicina. Inter-Bayern è anche questo. La sfida tra due big d’Europa, con 9 Coppe dei Campioni nei rispettivi palmares: 6 per i bavaresi, 3 per i nerazzurri. Inevitabile, insomma, che i ricordi saltino a 15 anni fa e alla straordinaria cavalcata europea della squadra di Mourinho e Milito, conclusa proprio superando in finale il Bayern. Perché è vero che l’Inter è arrivata ad un passo dalla sua quarta Champions appena 2 anni fa, quando fu sconfitta dal Manchester City. Ma nel suo percorso non ci furono sfide da dentro o fuori di questo tenore e con questa atmosfera. Ai quarti, infatti, l’avversario fu il Benfica, club dal grande passato sì, ma da tempo lontano dal top . Mentre in semifinale si consumò l’Euroderby con il Milan, il terzo in assoluto: un confronto evidentemente tesissimo, ma comunque con più risvolti nostrani che internazionali.

Inter, tra vecchi ricordi e un nuovo sogno

Insomma, il Bayern è tutta un’altra cosa. Perché rievoca Madrid 2010, ma anche perché ad attendere ci sarà ancora il Barcellona, avversario della semifinale di 15 anni fa. Il popolo nerazzurro, tornato, un po’ a sorpresa, a gustarsi il sapore di queste sfide soltanto due stagioni fa, ora vuole che diventi un’abitudine. San Siro non avrà un posto libero, nemmeno nel settore ospiti. L’incasso potenziale toccherà quota 9 milioni di euro. E sarà il secondo nella storia del club nerazzurro, dopo, appunto, Inter-Milan del 16 maggio 2023. C’è da dire che la truppa di Inzaghi ha abituato bene la sua gente in queste ultime annate. In Champions, infatti, i nerazzurri non perdono dal match proprio con il Bayern del 7 settembre 2022. Fu uno 0-2 senza storia, conseguenza di un gap evidente tra le due squadre. Il fatto che la scorsa settimana Lautaro e soci siano andati a sbancare l’Allianz Arena probabilmente è la migliore delle dimostrazioni quanto sia cresciuta l’Inter da allora.

I numeri in Champions dell'Inter: cosa dicono

Come già sottolineato, in casa, l'Inter non ha più perso, mettendo insieme uno score di 12 vittorie e appena 2 pareggi. Netta anche la differenza tra i gol segnati e quelli subiti: 25 contro 5. Significa, allora, che il più è fatto? Tutto il contrario, perché la squadra bavarese ha dalla sua un filotto di precedenti che non può non mettere paura. Nelle 4 occasioni in cui ha fatto visita all’Inter a San Siro, infatti, il Bayern ha sempre vinto. Vero che, negli ottavi di Champions della stagione 2010/11, Eto’o e soci si andarono a prendere la qualificazione al ritorno in Germania. Tuttavia, nella Coppe Uefa 1988/89, dopo un primo straordinario exploit a Monaco (2-0), la squadra allora allenata da Trapattoni rovinò tutto, incassando 3 gol davanti a propri tifosi e venendo eliminata. E’ quello il grande monito che Inzaghi e i suoi uomini non si possono permettere di trascurare, ma anzi devono sfruttare per tenere alta attenzione e concentrazione. La verità è che il Bayern è una “bestia” ferita, ma non ha perso la sua pericolosità, anzi. L’attacco è la sua forza, decisamente meno la sua difesa. All’andata, l’Inter è stata chirurgica nello sfruttare questa debolezza. Non sono mancati, però, i momenti in cui la pressione dei padroni di casa è stata quasi soffocante. Sarà fondamentale, quindi, soffrire e resistere, e, al contempo, sfruttare le opportunità che inevitabilmente si presenteranno. E’ uno spartito che i nerazzurri hanno già dimostrato di saper suonare alla perfezione o quasi. E un’altra esibizione di questo livello sarà il modo migliore per vivere almeno altre due notti da Triplete.