Ammonizione pesante per Henrik Mkhitaryan e Alessandro Bastoni durante Bologna-Inter , partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista armeno e il difensore della Nazionale erano diffidati e saranno squalificati in vista del prossimo turno, quando la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata ad affrontare la Roma di Claudio Ranieri.

Bologna-Inter, Mkhitaryan ammonito e squalificato: salta la Roma

Mkhitaryan salta Inter-Roma. L'armeno, uno degli ex del match in programma sabato alle ore 18, sarà appiedato per un turno dal giudice sportivo della Lega Serie A, per via del giallo estratto dall'arbitro Colombo al minuto 39 della prima frazione di Bologna-Inter, dopo un fallo su Odgaard. Mkhitaryan era in diffida e sarà squalificato in occasione della 34esima giornata di Serie A, mentre potrà essere regolarmente convocato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di Conceiçao, in calendario mercoledì 23 aprile alle ore 21.

Squalificato anche Bastoni, Inzaghi perde pezzi

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del confronto con la Roma di Ranieri. Squalificato anche Alessandro Bastoni, punito per un intervento falloso ai danni di Ndoye. Giallo pesante nella ripresa di Bologna-Inter, con il centrale nerazzurro che sabato sarà costretto a rifiatare, al pari di Mkhitaryan. Anche lui, potrà essere a disposizione del tecnico dell'Inter per il match di Coppa Italia con il Milan.