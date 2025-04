Inter, l'incubo zero titoli: Triplete sfumato, scudetto in bilico e il Barcellona spaventa

Ecco, anche da quel punto di vista non è stata un’annata facile per la squadra nerazzurra. I guai fisici sono stati molti di più rispetto allo scorso anno e spesso si sono concentrati in un reparto in particolare, costringendo i “sani” agli straordinari. Di fatto, Inzaghi non ha mai avuto l’intero organico a disposizione . E, nelle ultime settimane, gli stop di Dumfries (era tra i più in forma) e Zielinski (ha ridotto le fondamentali rotazioni in mezzo al campo) si sono rivelati assai pesanti. A questi si è aggiunto pure il guaio più leggero di Thuram, il cui gioco in profondità è tra le armi più preziose dell’Inzaghi-ball.

Inter, Inzaghi paga le scelte della società

Eppure, come sostengono in tanti, il tecnico piacentino dovrebbe vere una tale quantità di uomini a disposizione per poter ovviare ad ogni assenza. Nei fatti, non è così. Perché, come è ormai evidente, diversi rincalzi sono lontanissimi dal livello dei titolari. E, quando tocca a loro, l’Inter non può più essere considerata una corazzata. L’attacco, ad esempio, ad eccezione di qualche fiammata di Arnautovic, non esiste senza il tandem Lautaro-Thuram. Asllani non può essere il vice Calhanoglu. E Frattesi ha caratteristiche che mal si sposano con lo stile di gioco nerazzurro. Scontato che si provvederà in estate. Ma, magari, si poteva intervenire già a gennaio, dando ad Inzaghi almeno un rinforzo in attacco. C’era già un prescelto: Marcos Asensio, poi finito in prestito dal Psg all’Aston Villa. Ma Oaktree non ha dato il via libera ad un’aggiunta, senza una contemporanea uscita. E là davanti nessuno ha voluto fare le valigie…