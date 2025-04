Lutto nel mondo del calcio, morto Jair da Costa: aveva 84 anni

Una triste notizia per il calcio: addio a Jair da Costa, ex attaccante brasiliano dell’Inter e con una parentesi anche nella Roma. Aveva 84 anni. Nato a Santo Andrè, aveva iniziato a giocare a calcio in patria con la Portuguesa: nel 1962 il trasferimento all’Inter con cui ha collezionato 119 presenze e 39 gol nella sua prima esperienza. Prezioso interprete, con 10 reti (la prima delle quali realizzata sul campo del Genoa a soli 2′ dall’esordio in Serie A) contribuì alla rimonta in classifica dei nerazzurri che conquistarono lo scudetto a fine campionato. Con la formazione meneghina, all’epoca rinominata Grande Inter, si aggiudicò altri due titoli nazionali nonché due Coppe Campioni e due coppe Intercontinentali (’63-64 e ’64-65). Il 27 maggio 1965 segnò contro il Benfica il gol decisivo per la conquista del secondo titolo europeo. In precedenza era divenuto il primo marcatore della storia interista nella massima competizione continentale, andando a bersaglio contro l’Everton il 25 settembre 1963. Trascorsa la stagione 1967-68 in prestito alla Roma, fece poi ritorno a Milano aggiudicandosi il campionato 1970-71. Le tappe finali della sua carriera videro il rientro in Brasile, dove fu compagno di Pelé nel Santos, e un biennio in Canada.