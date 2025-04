Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: forse ci sarà una sorpresa in attacco

MILANO - Il grande rebus in attacco a caratterizzare l’avvicinamento dell’ Inter all’andata della semifinale di Champions . Chi piazzare al fianco di capitan Lautaro è il grande dilemma di Simone Inzaghi , che dalla sfida sul campo del Barcellona domani si aspetta qualche risposta dal reparto avanzato in un periodo reso ancor più complicato dagli zero gol fatti nelle ultime tre partite perse. L’unica certezza è quella di non avere l’imbarazzo della scelta, visto che Correa è fuori dalla lista europea e vedere Thuram titolare sarebbe quantomeno una sorpresa. Per il francese l'obiettivo minimo è quello di andare almeno in panchina in base all’esito della prova di oggi in gruppo, prima della partenza per la Spagna.

Inter, poche alternative per Inzaghi

A conti fatti per un maglia da titolare rimangono due possibilità tra gli attaccanti, ossia Marko Arnautovic oppure Mehdi Taremi. L’austriaco è quello che offre più garanzie in termini di affidabilità, avendo anche già dimostrato di poter incidere in campionato quando nelle ultime settimane è partito titolare. Sul suo conto però la vera incognita è la tenuta fisica, avendo disputato tutti i 90’ domenica con la Roma e dovendolo gestire sul piano delle energie. Simone Inzaghi non vuole spremerlo, anche per scongiurare guai muscolari che metterebbero ancor più in difficoltà il reparto avanzato in questa fase così delicata. Contro i giallorossi invece è rimasto in panchina Taremi, che era reduce da tre presenze impalpabili nei match con Bayern, Bologna e Milan. Sul piano del temperamento l’iraniano ha deluso e per il match di Barcellona, in caso di titolarità, dovrà cambiare registro trattandosi di una partita in cui bisognerà battagliare su ogni pallone. Dalla sua giocano a favore l’esperienza internazionale e il fatto di aver già giocato match così importanti in carriera, da associare alla voglia di lasciare finalmente un segno in una stagione fin qui a dir poco deludente. Tra l’altro l’ex Porto ha incrociato i catalani in Champions nella fase a gironi dell’anno scorso, rimediando due sconfitte su due quando militava nella squadra portoghese.

Inter, la sorpresa è Frattesi

Una terza ipotesi, fuori dai canonici schemi nerazzurri, porterebbe a schierare un centrocampista in più nell’undici iniziale. Per esempio un giocatore dalle caratteristiche di Frattesi, per farlo agire da guastatore ronzando attorno a Lautaro. In allenamento sono stati fatti degli esperimenti, ma la soluzione non è mai stata provata in partita sul campo e andrà ben ponderata data l’importanza della sfida in Catalogna. In qualche occasione Inzaghi ha concluso con il 5-4-1, inserendo però un esterno nei finale di gara, mentre stavolta i centrocampisti puri sarebbero quattro con Lautaro unico attaccante di ruolo. C’è ancora qualche ora per risolvere il rebus, poi andrà presa una decisione per i 90’ contro la squadra di Flick.