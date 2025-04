Luis Alberto su Inzaghi: “È l’allenatore più sottovalutato di tutti”

“Il modo di giocare di Inzaghi si è evoluto”

“È l'allenatore che meglio mi ha capito come calciatore e come persona. Ricordo che, nella sua prima stagione, non giocavo molto, così gli parlai e gli chiesi di andarmene. Lui rifiutò, promise che mi avrebbe fatto spazio... e mantenne la parola. Nella prima partita mi schierò da numero 10, nella seconda da perno, poi mi utilizzò come centrocampista interno... In ogni caso, mi sono divertito molto con Inzaghi; mi dava molta libertà per creare vantaggio ed essere sempre a contatto con la palla. Il suo 3-5-2 si è evoluto. All'inizio aveva meno opzioni per attaccare e difendere”.