Infortunio Lautaro in Barcellona-Inter: Inzaghi dice come sta e i tempi di recupero

La nota triste nella positiva serata riguarda Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è stato costretto al cambio all'intervallo dopo un problema muscolare accusato nel primo tempo della semifinale di andata di Champions League, terminata per 3-3. Simone Inzaghi ai microfoni di Prime Video al termine della partita non ha dato buone notizie riguardo il recupero dell'argentino per la gara di ritorno, prevista mercoledì 6 maggio a San Siro: "Penso sarà difficile averlo. Ha avuto un problemino, purtroppo abbiamo avuto infortuni. Il nostro capitano ha alzato bandiera bianca, speriamo di non perderlo ma ho qualche dubbio".