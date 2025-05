Cuore sì, ma soprattutto recuperi e ripartenze: ecco come tatticamente l'Inter può mettere il Barcellona in crisi

Se ci fossero stati dei dubbi, ieri l’Inter li ha spazzati via tutti. La squadra di Simone Inzaghi non è e non sarà la vittima sacrificale del Barcellona e la prima semifinale in Spagna ne è stata la dimostrazione. Anzi, i rimpianti sono quasi tutti dei nerazzurri, prima sul doppio vantaggio (poi ripreso dai blaugrana) e nuovamente avanti sul 2-3 (anche qui rimontato). È mancata anche un pizzico di fortuna considerato il gol annullato a Mkhitaryan per un&rsqu