Inter, infortunio Lautaro Martinez: come sta e quali partite salta

L'Inter perde Lautaro Martinez in questo finale di stagione. Assenza pesante per Inzaghi che dovrà fare a meno del suo capitano con la lotta scudetto aperta e la semifinale di ritorno di Champions League in casa. L'argentino era uscito nel finale del primo tempo della partita pareggiata della sfida del Montjuic contro il Barcellona . Mani in faccia per il simbolo dei nerazzurri che ha subito un'elongazione ai flessori della coscia sinistra.

L'Inter perde Lautaro: il bollettino

Questo il bollettino medico dell'Inter sull'infortunio dopo gli esami: "Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno". Per quanto riguardano le partite che salterà, sicuramente non ci sarà per la prossima di campionato contro il Verona, in programma per domani, sabato 3 maggio, alle 20:45. Tre giorni dopo, martedì 6, l'Inter ospiterà a San Siro il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. Lautaro tenterà il recupero miracoloso quella che finora sarà la partita più importante della stagione.