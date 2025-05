Inter, tre colpi da mercato mondiale

MILANO - Tre colpi per il Mondiale per club : una competizione del tutto nuova, ma comunque di grande prestigio, oltre che parecchio remunerativa, e quindi da non trascurare. Il rischio, però, è quello di consumare ulteriormente le energie di giocatori già provati da un’annata massacrante, condizionando inevitabilmente anche la prossima. Di qui l’idea dell’ Inter di aggiungere forze fresche già prima dell’inizio della rassegna iridata, approfittando della finestra di mercato supplementare dal 1° al 10 giugno. Peraltro, in quest'ottica, il club nerazzurro si è già portato avanti, visto che a febbraio ha chiuso l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria. L’affare verrà ufficializzato all’inizio del prossimo mese e così il centrocampista croato sarà pronto per debuttare agli ordini di Inzaghi già negli Usa.

Inter, Luis Henrique nel mirino

Insieme a Sucic, però, come premesso, in viale Liberazione progettano un altro paio di acquisti in tempi rapidi, se non rapidissimi. Il primo nome in lista è quello di Luis Henrique, esterno del Marsiglia. Nei piani nerazzurri deve andare ad aggiungersi a Dumfries per completare la fascia destra. Con il brasiliano esiste già un accordo di massima per un quinquennale: da sistemare solo le commissioni per i suoi agenti. Manca, invece, l’intesa con il club francese, seppure negli ultimi giorni ci sia stato un avvicinamento. L’Inter, infatti, si è spinta ad offrire 25 milioni, bonus compresi. Mentre il Marsiglia ancora non è sceso sotto quota 30. Evidentemente occorrerà qualche sforzo supplementare tra le parti, ma i rapporti tra le due società sono tali da alimentare la fiducia per una fumata bianca non troppo distante.

Inter, piace De Winter

La terza new-entry dovrebbe essere in difesa. Con più incertezza, però, sul profilo designato. De Winter, nome emerso negli ultimi giorni, è l’ultima novità. Ma si va ad aggiungere ai vari Solet, Beukema e Lucumì. Per l’Inter, insieme all’età - obbligatorio che sia un elemento di prospettiva -, è fondamentale la duttilità, nel senso che il nuovo difensore dovrà essere in grado di agire sia da braccetto sia da centrale. Poi entreranno in gioco i ragionamenti di natura prettamente economica. E per tutti i candidati è già evidente che le valutazioni superino i 20 milioni di euro. Come già annunciato, però, il prossimo sarà un mercato di investimenti per l’Inter. E il ricchissimo montepremi accumulato nella campagna europea contribuirà ad alzare il tiro in questo senso. Peraltro, agendo sul mercato italiano, sarà possibile studiare anche formule più vantaggiose.

Mondiale per club, rosa extralarge

In aggiunta, per il Mondiale per club, Inzaghi potrà contare pure su Valentin Carboni, che, in questo modo, potrà staccate il tagliando dopo il grave infortunio al ginocchio, oltre che permettere una valutazione più precisa su quale dovrà essere la soluzione migliore per il suo futuro. Peraltro, ci sarebbe pure l’opzione Pio Esposito, di rientro dal prestito allo Spezia, con la variabile, però, dell’Europeo Under 21 in programma dall’11 al 29 giugno. La certezza, in ogni caso, è che l’Inter si presenterà alla rassegna iridata con una rosa allargata, in modo tale da consentire anche utilizzo più misurato o ridotto ad alcuni tra i cosiddetti “vecchi”.